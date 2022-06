Od koszmarnego domu do pięknej góralskiej chaty!

Ciężko uwierzyć, że mamy do czynienia z tym samym domem! Architekci zdołali go kompletnie odmienić, nadając mu charakter domu w stylu góralskim. Fasadę pokryto świeżą białą farbą, a jej podstawę wyłożono jasnym kamieniem. Dach wymieniono, poprawiając izolację budynku, ale jednak pokrywający go materiał wygląda niezwykle autentycznie, nawiązując do zamierzonej estetyki. teraz strefę wejścia znaczy klimatyczny, urokliwy daszek oraz dwie kolumny z drewnianych pni. Wymieniono także wszystkie okna i drzwi, a także obudowano kominy czerwoną cegłą. Odnowiony i zadbany ogród świetnie pasuje do nowego domu!