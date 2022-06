homify 360° : Spektakularna Casa Narigua w Meksyku

Analizując ten imponujący budynek w większym detalu, dostrzegamy, że użyte materiały także wpasowują się do koncepcji równowagi pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co naturalne. Poczynając od fasady w ceglanym kolorze i ciepłej barwy użytego drewna, a kończąc na licznych elementach szklanych, wpuszczających naturalne światło, projekt Casa Narigua oddaje hołd tradycyjnej meksykańskiej architekturze, wpisuje się w modny rustykalny styl, ale też ustanawia połączenie pomiędzy budynkiem, a otaczającym go krajobrazem.

Pierwszy blok, będący podstawą budynku, mieści w sobie wszystkie pomieszczenia techniczne, a także garaż i składownię. Na górze znajdują się pokoje gościnne, ze swoimi własnymi ogródkami. Ostatni blok to otwarta przestrzeń mieszkalna, łazienki, salony i niezliczone tarasy.