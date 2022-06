11 wnętrz z kamieniem i cegłą na ścianie!

Kamień na ścianę to rozwiązanie, które w ciągu ostatnich paru lat zaczęło wracać do łask i coraz częściej wykorzystywane jest przy urządzaniu mieszkań. Powiem więcej – stało się niejakim atrybutem stylu i dobrego smaku, w łatwy sposób odmieniając charakter wnętrza. Nadaje mu niepospolitości i nonszalancji. Kamień na ścianę może przyjmować różne formy i kolory oraz pasuje do większości stylów mieszkań dlatego może okazać się wspaniałym pomysłem na odświeżenie i odmienienie mieszkania. Poniżej 12 pomysłów na kamień na ścianę. Każdy znajdzie coś dla siebie!