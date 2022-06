Perła pośród domów!

Kuchnia została urządzona w taki sposób, by umożliwiała szybkie przygotowanie pysznych posiłków. Architekci specjalnie zdecydowali się umieścić w tej strefie prostą zabudowę, przez co to wnętrze zyskało wręcz minimalistycznego wymiaru. Odpowiednia liczba szafek gwarantuje to, że wszystkie garnki, patelnie i inne akcesoria do gotowania są zawsze pod ręką. Zwróćcie uwagę, jak wspaniały efekt daje w tej przestrzeni obecność barku oraz trzech, stylowych krzeseł. Przebywanie w tak zaaranżowanym miejscu to czysta przyjemność!