Betonowa willa pełna lekkości!

Mieliśmy rację? Budynek zaskakuje swoją skalą, choć wcale nie jesteśmy pewni, czy to zdjęcie w pełni ją oddaje. Na bryłę zasadniczo składają się dwa skrzydła. Jedno przeznaczone na strefę publiczną, drugie na prywatną. To ostatnie jest większe i to z niego wybiegają monumentalne schody prowadzące wprost do luksusowego basenu. Projekt willi zaskakuje, wydaje się dekonstruować zasady geometrii. Symetria i asymetria spotykają się.