7 małych i pięknych balkonów

Jeśli mamy szczęście posiadania małego balkonu z panoramicznym widokiem, to przeróbmy go na część wypoczynkową i przekształćmy go w przedłużenie wnętrza domu. Możemy wziąć na przykład to inspirujące zdjęcie, na którym są wygodne poduszki do siedzenia, które pozwalają nam się zrelaksować i kontemplować horyzont.

Porada:

Możemy dodać kilka świeczek wieczorem lub małą lampę, aby pobawić się światłem.