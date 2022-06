Pokój dla dziewczynek – stylowe aranżacje

Pokój dla dziewczynek to nie lada wyzwanie dla rodziców. Oprócz odpowiedniej aranżacji tego wnętrza ważne jest sprawiedliwe wydzielenie przestrzeni dla każdego z dziecka, tak aby uniknąć konfliktów w przyszłości.

Przestrzeń dla dziewczynek to zazwyczaj pokój, w którym panują ciepłe, pastelowe kolory bądź neutralne szarości, beże ocieplone wyjątkowymi dodatkami. Jeżeli pokój dla dziewczynek nie posiada imponującego metrażu, warto zastanowić się nad łóżkiem piętrowym. Dzięki niemu zaoszczędzimy cenną przestrzeń, a dzieci będą miały frajdę i urozmaicenie ze spania na różnych poziomach. Dodatkowym atutem łóżka piętrowego jest oszczędność finansowa. Kosztuje znacznie mniej niż dwa osobne łóżka dla naszych pociech, a wygląda wyjątkowo oryginalnie. Z drugiej strony jeżeli jednak pokój posiada okazały metraż, warto wydzielić przestrzeń dla jednego i drugiego dziecka, aby każde z nich czuło się komfortowo i posiadało własne miejsce do pracy i do spania. To pozwoli poczuć im się doroślej i wykluczy kłótnie o miejsce przy biurku.