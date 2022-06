Nowoczesna architektura w parze z dobrym designem

Dzisiejszy Katalog Inspiracji przenosi nas do słonecznej Portugalii, gdzie architekci rozbudowali istniejący wcześniej dom i przystosowali go do wymagań współczesnej, rozrastającej się rodziny. Pięcioletni budynek cechowała zła organizacja dostępnej przestrzeni, gdzie zbyt dużo miejsca przeznaczono na niewykorzystywane obszary, a t, z których mieszkańcy często korzystali, były małe i ciasne. Eksperci podjęli się ogromnego wyzwania, a rezultat ich prac podziwiać możemy tutaj. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!