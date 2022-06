Nowoczesne szafy – klasyczne i funkcjonalne!

Adaptacja poddasza nie należy do prostych. Przestrzeni jest mało, a szafa musi się zmieścić. Nowoczesne szafy potrafią pogodzić ten problem. Stosując przesuwne moduły dopasowane do skosów dachowej połaci wykorzystamy miejsce, które jest teoretycznie nieużytkowe. Nowoczesna szafa, tym razem w łazience to idealne rozwiązanie dla ceniących porządek użytkowników.