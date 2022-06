Dywan to nie tylko dywan, czyli jak udekorować mieszkanie za pomocą dywanu?

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że posiadanie dywanu z naszej przestrzeni użytku codziennego jest nie tylko formą dekoracji, ale także podnosi nasze poczucie komfortu. Poza ogromną mocą dekoracyjną, która niewątpliwie ma swój wkład w całokształt wnętrza, dywan okrywa naszą zimną podłogę dając naszym stopom poczucie miękkości i ciepła. Zapewne większość z Was doceniłaby tę cechę szybciej w okresie zimowym, kiedy na dworze mróz, a my pragniemy, aby mieszkanie stwarzało nam odpowiednio przytulne, ciepłe i komfortowe warunki do przetrwania tego okresu. Dywan to również jeden z największych nośników wzorów i kolorów w pokoju, jednak rzadko doceniany przez nas. Zazwyczaj naszą głowę zaprząta kolor ścian, wybór właściwego kompletu wypoczynkowego i innego rodzaju sprawy, do których powinniśmy również dodać zakup odpowiedniego dywanu. Dywan to wyrazisty, funkcjonalny i praktyczny dodatek do mieszkania, choć może również pełnić rolę neutralnej ozdoby, tak jak na zdjęciu powyżej.