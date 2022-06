Złote zasady planowania ogrodu

Stary murek obsadzony winoroślą nada każdemu ogrodowi tajemniczy i intrygujący charakter. Pnącza ogrodowe to grupa roślin posiadająca wiele zalet. Z reguły nie potrzeba zbyt wiele miejsca aby je zasadzić a do tego ich siła wzrostu jest duża. Są nie tylko dekoracyjne ale i użyteczne: doskonale sprawdzają się jako żywy parawan gdy chcemy coś zasłonić lub odgrodzić np. nieestetyczną ścianę budynku. Większość pnączy ma przeciętne wymagania glebowe ale są też wyjątki. Warto jednak ze względu na to że często sadzi się je przy domach czy ogrodzeniach, gdzie ziemia jest dość marna, wysuszona i z resztkami gruzu, przed posadzeniem roślin przygotować glebę. Wystarczy wykopać nieco większy dołek i wypełnić go ziemią kompostową lub odpowiednią ziemią ze sklepu ogrodniczego. Taki romantyczny zakątek to miłe miejsce do wypoczynku i relaksu więc warto w niedalekiej jego odległości ustawić ławkę lub stół z krzesłami. Jeśli potrzebujecie ciekawych inspiracji do zaaranżowania ogrodu zajrzyjcie na stronę 2KUL INTERIOR DESIGN.