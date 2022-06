Jak urządzić kawalerkę?

Kawalerka z wydzieloną kuchnią, na przykład w przedpokoju to łatwiejsze i przyjemniejsze zadanie do aranżacji. Nie widać strefy roboczej – blatu, jest ukryte z zasięgu wzroku. Wtedy pokój staje się prawowitą sypialnią, którą można oddzielić drzwiami. W naprawdę niewielkiej kawalerce ustawiajmy meble tylko pod ścianą. Będzie to idealny rozkład rzeczy, który nie będzie powodował kolizji w komunikacji wewnątrz pomieszczenia.

