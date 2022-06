5 miejsc, w których chciałbyś się znaleźć w tym momencie

​Chociaż zima za pasem i wielu z nas już drży, nie tylko z zimna, ale też na myśl o szarej i przygnębiającej aurze, taki obrazek na pewno rozbudza w nas pozytywne uczucia. W końcu zima to cudowna i malownicza pora roku, a już zwłaszcza w górskiej scenerii. Śnieg w mieście to tylko utrudnienia dla wszystkich- pieszych i kierowców, a mrozy przyprawiają nas o dreszcze. W górach śnieg, zwłaszcza w słoneczny dzień, rozjaśnia go, odbijając promienie słoneczne, i upiększa scenerię. Dla narciarzy nie ma lepszych warunków niż lekki mróz, słońce i świeży śnieg. Przed mrozem skutecznie chroni nas grzane wino lub grog, a wewnątrz wesoło trzaskający ogień w kominku. Przedstawiona na zdjęciu górska chata to projekt przyjazny środowisku, który znajduje się w Austrii. Wykonana w 100 procentach z drewna, doskonale wpisuje się w otaczającą ją scenerię. Choć struktura tego domu z pewnością nie należy do banalnych, w środku jest to najzwyklejsze miejsce do mieszkania, składające się z dwóch sypialni, dwóch łazienek, dużego salonu i kuchni. Co najważniejsze, posiada on także duże okno, pozwalając jego mieszkańcom cieszyć się zapierającym dech w piersiach widokiem na dolinę. Istny zimowy raj…