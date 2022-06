Ciekawy projekt domu dla młodej rodziny!

Nie jest to dom pod żadnym względem konwencjonalny i sztampowy. Także jego fasada należy do tych innowacyjnych, łącząc ze sobą zróżnicowane materiały o różnorodnych strukturach. Jej znaczna część została otynkowana na biało, jednak obszar piętra pokrywają z jednej strony szare, a z drugiej żółte panele, ożywiając całość projektu. Liczne i duże okna otwierają dom na otoczenie, czyniąc go bardziej dostępnym. Tak wielkopowierzchniowe przeszklenia gwarantują także swobodny dostęp do wnętrza naturalnego światła.