Prawdziwy luksus w nowoczesnym domu!

Nie trzeba mieszkać w pałacu, aby opływać w luksusach- doskonale wiedzą o tym mieszkańcy tego fantastycznego domu, zlokalizowanego w Brazylii. Jego projekt to stylowa mieszanka nowoczesności, funkcjonalności i ekstrawagancji, który swoim rozmachem nie pozostawia wiele do życzenia. Ponadczasowa bryła, najwyższej jakości materiały wykończeniowe, eleganckie meble i dodatki, a wszystko to utrzymane w luksusowej stylistyce- czego więcej wymagać od domu marzeń? Nie jest to oczywiście pomysł dla wszystkich, jednak nawet gdy nie należymy do wielbicieli tego typu architektury, trudno nie docenić tego projektu. Przekonajcie się sami!