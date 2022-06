13 fantastycznych pomysłów na mieszkanie na poddaszu

Czasem do dyspozycji mieszkania na poddaszu są dwa poziomy. Najczęściej, bo też jest to najbardziej praktyczne, najwyższy poziom mieszkania na poddaszu zostaje przeznaczony na część sypialnianą, prywatną. Zależy nam, więc na intymnym charakterze wnętrza, które będzie przytulne i swoim wyglądem będzie zachęcać do odpoczynku. Aranżacja tej sypialnie jest bardzo oszczędna. Duża przestrzeń, jaką dysponuje ta strefa została praktycznie podporządkowana jednemu elementowi – elementem tym jest łóżko, które nie mówi wiele więcej niż – odpocznij. Plusem aranżacji poddaszy jest to, że jego skosy możemy wykorzystać pod ciekawe rozwiązania. Tutaj zdecydowano się na delikatny element zamocowany na płatwi, która prowadzi dokładnie przez środek tego pomieszczenia. Oszczędność wyposażenia działa na korzyść tego mieszkania na poddaszu, dekoracyjność do wnętrza wprowadza głównie piękne żebrowanie stropu i to pozwala na utrzymanie harmonii we wnętrzu.