Podmiejska klasa!

Jeśli po pierwszym zdjęciu myśleliście, że dom wzniesiono na planie kwadratu, to daliście się zwieść! Z tej podstawowej figury geometrycznej wyrasta kolejne skrzydło, w którym znajduje się garaż, a nad nim kolejne pomieszczenia. Co interesujące, na poziomie parteru obie części domu zostały rozdzielone zewnętrznym korytarzem. To przy nim zaprojektowano pod skosem drzwi wejściowe.