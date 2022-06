6 wskazówek jak udekorować dom!

Nie jest tajemnicą, że wnętrza, w których doskonale dopasowano oświetlenie prezentują się bardziej atrakcyjnie, przytulnie i nastrojowo. W dzisiejszych czasach nie wystarczy już tylko jedna lampa sufitowa, która będzie oświetlała całą przestrzeń np. salonu. Aby wnętrze prezentowało się klimatycznie i funkcjonalnie potrzeba także dodatkowego źródła światła, które wniesie trochę intymności i odprężającego nastroju. Główne światło powinno posiadać jasną barwę, jednak nie jaskrawą i być odpowiednio dostosowane do rodzaju pomieszczenia. Natomiast oświetlenie dodatkowo powinno być utrzymane w ciepłym, żółtawym odcieniu, który dodaje przytulności, intymności i kameralnego charakteru do mieszkania. Poza funkcjonalnością, światło we wnętrzu pełni także rolę dekoracyjną. To fantastyczny sposób na dodanie oryginalnych form świetlnych do mieszkania!