Szafy przesuwne z lustrem – piękne przykłady!

Szafa przesuwna w lustrem, to hit ostatnich lat. Do lamusa odchodzą tradycyjne, mało pojemne szafy. Praktycznie w każdym nowym mieszkaniu, czy to w przedpokoju, czy to w sypialni stoi szafa przesuwna. W większości przypadków jest to szafa przesuwna z lustrem. To idealne połączenie ma wiele zalet. Przede wszystkim, w takiej szafie zmieści się cała nasza garderoba,a górne szafki będą idealnym miejscem na rzadko używane sezonowe rzeczy. Znacznie ładniej wygląda cała zabudowana ściana, niż szafa z pudłami, które z brakuje miejsca z czasem umieszczamy na szafie. Dużo osób uważa, że szafa przesuwna zajmuje znacznie więcej miejsca w pokoju i zmniejsza jego przestrzeń. Nic bardziej mylnego. Jeśli w szczególności w mniejszym pomieszczeniu zastosujemy szafę przesuwną z lustrem zniwelujemy ten efekt. Lustro optycznie powiększy przestrzeń, a za drzwiami szafy, będziemy mogli ukryć wszystkie nasze ubrania i dodatki. Rozkład funkcjonalny w szafach przesuwnych jest znacznie wygodniejszy i lepiej rozplanowany. A co najważniejsze, dzięki najnowszym technologiom, możemy go w całości dostosować do naszych potrzeb. Jedni potrzebują więcej miejsca na sukienki, inni na garnitury a jeszcze inni potrzebują tylko półki. W poniższych aranżacjach pokazujemy sprytne i pomysłowe połączenia szaf przesuwnych z lustrem.