Nuda i sztampa? Nie w tym domu!

Na relatywnie niewielkiej przestrzeni urządzono wygodną i praktycznie zaaranżowaną strefę dzienną. Kuchnię zlokalizowano na obszarze pod skośnym dachem, gdzie doskonale wykorzystano każdy dostępny metr kwadratowy. Brak tu tradycyjnych mebli kuchennych, a wszystkie przybory i akcesoria przechowuje się na uroczą zasłoną. Kamienny blat to wygodna i odporna powierzchnia robocza, idealna do przygotowywania potraw. Kuchnię od salonu oddziela drewniany stół, umieszczony pomiędzy kolumną podtrzymującą strop a ścianą, pełniący rolę jadalni. Fantastyczne krzesła to przykład dobrego designu w tym wnętrzu. Strefa dzienna oddzielona jest od pozostałej części domu białymi zasłonami. Zobaczcie, co się za nimi kryje!