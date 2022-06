Oryginalne sposoby na przechowywanie butów!

Nie do końca wiedzieliśmy jak nazwać ten przykład. Są to metalowe półki na wspornikach, w oryginalnym kształcie, które wydzielają miejsce na każdy jeden but. Dlatego podstawki na buty to określenie, które tu w pewnym sensie pasuje. To propozycja do wnętrz nowoczesnych z nietuzinkowymi rozwiązaniami w standardowych formach.