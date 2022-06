7 kroków do kawalerki jak w niebie

Jeżeli lubicie przytulne wnętrza – koniecznie zdecydujcie się powiesić w swojej kawalerce zasłony w delikatnym kolorze. Nasi eksperci do tej przestrzeni zdecydowali się wprowadzić model w odcieniu pudrowego różu. W połączeniu z bielą wygląda on naprawdę genialnie! Takie zasłony nie tylko pozytywnie wpływają na wymiar estetyczny całej przestrzeni, ale również ochronią Was przed porannymi, ostrymi promieniami słońca. Co więcej, jeżeli dany kolor Wam się znudzi, szybko możecie zmienić go na inny i tym sposobem odświeżycie wnętrze swojej kawalerki.