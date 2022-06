Jak tanio urządzić dom kontenerowy?

Jeśli chodzi o meble z recyklingu, to od kilku lat prym wiodą palety. Popularne ich rozmiary to 1200 x 800 x 144 mm oraz 800 x 600 x 144 mm, które możemy konfigurować w dowolny sposób – wszystko zależy od naszej kreatywności. Z pewnością widzieliście już gdzieś palety wykorzystane w charakterze mebli ogrodowych. Mogą one wkroczyć także do wnętrza i stać się na przykład stylowym łóżkiem. Wybierzmy wielkość materaca i uskutecznijmy nasz plan! Meble z palet to wcale nie musi być prowizorka, jeśli poświęcimy wystarczająco dużo czasu na przemyślenie projektu, możemy stworzyć tak zachwycającą kreację jak powyższa łazienka.