Spełniony sen o drewnianym domu

Jeśli myśleliście, że właściciele zrezygnują z drewna chociażby w łazience, to nic z tego! Drewniane bale pozostały odsłonięte na jednej ze ścian, drewniane deski zdobią sufit. Dzięki takiemu rozwiązaniu w całym domu mamy do czynienia ze spójnym wystrojem, z całościowym projektem wnętrz. Oczywiście do łazienki wprowadzono także płytki w kolorze beżowym, zbliżonym do barwy jasnego drewna. Z mebli najbardziej intryguje żelazna półka pod umywalką, z pewnością wykonana na zamówienie. Dzięki przytulnej aranżacji, łazienka ta jest doskonałym miejscem do wypoczynku.