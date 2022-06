Najlepsze wzory do Twojego mieszkania – przewodnik

Zdolność określenia swoich potrzeb oraz dobrania takiej palety barw, która będzie doskonale ze sobą współgrała, to ogromy dar. Niestety nie wszyscy potrafią sobie z tym poradzić, co gorsza nie wszyscy widzą, że dany miks kolorystyczny nie komponuje się tak jak powinien. Dobrze, abyśmy na samym początku zadecydowali które kolory będziemy brali pod uwagę. Czy są to ciepłe czy chłodne odcienie. Dzięki temu już w połowie zawęzimy swoje poszukiwania. Następnie decydując się na którąś z tych opcji spróbuj wybrać jeden lub dwa główne kolory, które będą dominowały we wnętrzu. W ten sposób łatwo i szybko określisz swoje poszukiwania, a co najważniejsze nie popełnisz żadnej gafy!