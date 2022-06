Świetna metamorfoza w samym centrum Krakowa!

Choć pozornie niewiele się zmieniło, po metamorfozie wnętrze mieszkania sprawia zupełnie inne wrażenie. Zdecydowano się na usunięcie niektórych mebli, przytłaczających to wnętrze- zniknęła masywna komoda, a jej miejsce pojawił się niższy model, lepiej pasujący do pomieszczenia. Tanie kartonowe pudełka należą już do przeszłości, a zamiast nich w sypialni znaleźć możemy proste, niewielkie szafki nocne z sosny. Teraz we wnętrzu dominują jasne, neutralne kolory- także w przypadku dodatków i tekstyliów- świetnie korespondujące z eleganckim drewnianym parkietem oraz jasnymi ścianami. Dodatkowe miejsce do spania urządzono na antresoli- spójrzcie!