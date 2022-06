Witamy w przyszłości: wszystko, co należy wiedzieć o domach ze słomy!

Słoma może być wykorzystywana także w istniejących budynkach. We Włoszech pojawił się trend odnawiania budynków i ocieplania ich za pomocą słomy. Właściwości tego materiału sprawiają, że idealnie nadaje się do budowy od podstaw, ale także do wypełnienia istniejących warstw i szkieletów budynku. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów związanym z budowlami słomianymi jest rzekoma łatwopalność takich konstrukcji. Badania naukowe udowodniły, że odpowiednio ściśnięta kostka słomiana wcale nie pali się tak łatwo – efekt można porównać do prób spalenia pojedynczej kartki papieru i zbitej książki telefonicznej. Jeśli do tego dodać tynk gliniany, to okaże się, że ściany słomiano-gliniane są bardziej odporne na ogień niż ściany drewniane. Dużo groźniejsza od ognia okazuje się wilgoć – zamoknięte kostki słomiane pleśnieją i osłabiają konstrukcje. W rezultacie nie można z nich budować domów.