Nie rób tego więcej! Złe nawyki, które trzeba zmienić

Komu nie zdarzyło się pomyśleć: “co prawda już minęła data ważności, ale na pewno jeszcze można to zjeść”? Może nie jest to dużym problemem jeżeli mowa o pojedynczym jogurcie, ale kiedy w naszej lodówce znajdujemy coraz to więcej przeterminowanych produktów, zapewne coś jest nie tak w naszym planowaniu zakupów! Kiedy na śmietanie pojawi się pleśń, to znaczy, że całe opakowanie należy wyrzucić! To samo dotyczy sera, wędlin, pikli i wszystkiego innego. Nawet suche produkty mają swoją datę przydatności do spożycia i należy jej przestrzegać. W zbyt długo otwartym ryżu, kaszy, czy nawet mące mogą pojawić się szkodniki. Te szkodniki nie będą pytały czy produkt obok też stoi w szafce od dłuższego czasu, czy jest nowym zakupem, tylko zaczną się rozprzestrzeniać. Raz na jakiś czas zróbmy dokładny porządek w naszych szafkach kuchennych i lodówce i wyrzućmy to, co od długiego czasu leży otwarte i to, co już jest po dacie przydatności do spożycia. Rada na przyszłość: warto robić mniejsze, a częstsze zakupy, niż magazynować jedzenie, które będzie się psuło pod naszym dachem.