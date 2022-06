Jak zaoszczędzić pieniądze: lepiej jest naprawić czy wyremontować swoje mieszkanie?

Niezwykle ważną kwestią, którą koniecznie należy przemyśleć podczas planowania remontu, czy też naprawy swojego domu jest fakt, czy dysponujecie odpowiednią ilością czasu, by móc poddać się tym zajęciom. Decydując się na generalny remont musicie być przygotowani na to, że będziecie musieli spędzić trochę czasu w domu z fachowcami, by na bieżąco konsultować z nimi kolejne kroki ich pracy. Co więcej, taki remont sprawia, że we wnętrzu panuje niezły bałagan, który koniecznie należy posprzątać. Nie każdy z Was zapewne może sobie pozwolić na przynajmniej tygodniowy urlop w pracy, dlatego warto mieć to na uwadze.