Nowoczesny stół do jadalni w 11 nowoczesnych odsłonach!

Nowoczesny stół do jadalni to również zaskakiwanie formą. To zabawa kształtem, wyprowadzanie go z niemożliwego do możliwego. Stworzenie konstrukcji, w którą będzie nam trudno uwierzyć. I dokładnie z takimi cechami mamy do czynienia w przypadku stołu powyżej. Czarny blok, niczym domino, stracił stabilność, niestabilność ta pociągnęła za sobą kolejny blok i tak całość dążyła do osiągnięcia poziomu podłogi. Projektant postanowił nie dopuścić do upadku – całość zastygła na pewnym poziomie swojego ruchu. Aby dać wyraz całej dynamice jaka jest zawarta w projekcie, blat został przeszklony. Jego obecność wynika z czysto funkcjonalnego powodu i jest podporządkowany konstrukcji, która dzieje się pod jego płaszczyzną. Na w pół upadające domina mają zaskoczyć, co przychodzi im z łatwością. Nowoczesny stół do jadalni będzie, więc próbą zaskoczenia, ogromnym wysiłkiem opanowania materii, próbą zanegowania logiki – bo aż trudno nam w tą formę uwierzyć, w jej stabilność i funkcjonalność. Oto nowoczesność.