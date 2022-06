Kolory w naszych wnętrzach

Od czasu do czasu każdy z nas ma ochotę na odrobinę szaleństwa. Pragnienie to objawia się na różne sposoby- niektórzy decydują się na skok na bungee czy skok ze spadochronem; inni z kolei wyruszają na spontaniczną wyprawę w nieznane lub też w mniej wyjątkową podróż do najbliższego baru w piątkową noc; pozostali poddają się wizualnej metamorfozie, radykalnie zmieniając kolor włosów, makijaż czy styl ubioru. Drastyczne zmiany są czasami bardzo potrzebne, wprowadzają świeżość do naszego życia, pozwalają zamknąć pewien jego rozdział i zacząć coś na nowo. Dobrym rozwiązaniem na nudę i stagnację jest dekoracyjne szaleństwo. Wnętrza, w których codziennie przebywamy, jak i przedmioty, którymi się otaczamy, bardzo intensywnie wpływają na nasz humor i samopoczucie. Dlatego, jeżeli ogarnia nas poczucie niechcianej rutyny, jest to znak, że coś w naszym życiu wymaga radykalnej zmiany.

Zanim porwiemy się na szaleńcze skoki ze spadochronem czy nietrafioną fryzjerską metamorfozę, spróbujmy wprowadzić odrobinę szaleństwa do naszej aranżacji wnętrz. Ten Katalog Inspiracji stanowi remedium dla tych, którzy znaleźli się w stagnacji- nic tak dobrze nie ożywia ludzkiego, jak i domowego wnętrza, jak porządna dawka intensywnych kolorów!