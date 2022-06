Mieszkanie na Służewcu pełne klasy i elegancji

Przeglądając najnowsze trendy na homify ciężko nie odnieść wrażenia, że współczesna architektura i aranżacja wnętrz zbyt silnie opiera się na ekstrawagancji, kolorach, wyrazistym designie i nowoczesnych technologiach. Wiele wnętrz onieśmiela awangardą, a niektóre pod tym względem wręcz przerażają. Niektórzy pytają: a co z miłośnikami klasycznych rozwiązań, eleganckiej palety kolorów i tradycyjnych rozwiązań aranżacyjnych? Czy urządzając z klasą i bez zbędnej ekstrawagancji odmawiamy naszym wnętrzom statusu stylowych i modnych? Właśnie, że nie! Ten projekt to jak powrót w rodzinne strony dla miłośników klasyki- neutralne kolory, eleganckie meble, prosta aranżacja- a wszystko to na warszawskim Służewcu!