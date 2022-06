Mój własny dom zbudowany za 170 tysięcy złotych

Ideą kryjącą się za domami z kontenerów jest przekonanie, że wszystko, co do życia potrzebne, zmieścić można na powierzchni typowego kontenera transportowego. Ograniczenie materializmu, odłączenie się od kierowanego konsumpcją stylu życia oraz samowystarczalność to szersza ideologia wokół domów z kontenerów.

Kontener po zakupie należy przystosować do przekształcenia go w lokum mieszkaniowe. Specjalizujące się w tej dziedzinie firmy zlecają specjalistom stworzenie miejsc na okna i drzwi, przystosowanie wnętrza do umeblowania i wyposażenia, a także zainstalowania wszystkich niezbędnych instalacji i mediów. Oryginalna struktura kontenera została jednak zachowana, aby utrzymać wyjątkowy i oryginalny charakter domu.