Jak wybrać odpowiednią firankę do mieszkania?

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego wzoru z dostępnych zasłon na rynku to proponujemy Ci byś spróbował sam stworzyć własną firanę. Zadanie nie jest trudne, a wszystko rozchodzi się o dopasowanie właściwego wzoru, motywu lub koloru do estetyki wnętrza. Jeśli chcielibyście wykonać sami zwiewne zasłony to wystarczy Wam maszyna do szycia oraz lekka, subtelna tkanina, która przyozdobi wnętrze Waszej przestrzeni. Na upartego nawet igła z nitką by nam wystarczyła, jednak praca należałaby do powolnej i nieco uciążliwej. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zawinięcie firany na samym dole i zszycie, tak by postrzępiony skrawek materiału nie wystawał. Na tym polega cała sztuka szycia firan. Oczywiście tych najprostszych, bowiem na rynku tekstyliów do mieszkania znajdziecie również koronkowe, haftowane wzory, które już nie są tak proste w wykonaniu, jak opisany przez nas przykład. Zatem nie czekajcie ani chwili dłużej, dekorujcie swe okna!