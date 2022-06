Aranżacja salonu z kominkiem – 9 przykładów

Centralne miejsce salonu zajmują zazwyczaj dwa elementy – telewizor lub kominek. Gorąco zachęcamy i skłaniamy Was do tego, by najważniejszym punktem pokoju dziennego była jednak ta druga rzecz. Aranżacja salonu z kominkiem to najbogatsza wersja tego pomieszczenia, która tworzy niepowtarzalną aurę w domu w chłodne, jesienne i zimowe wieczory. Jest on nie tylko funkcjonalnym urządzeniem grzewczym, ale też piękną ozdobą w letnią porę roku. Nie bez powodu buduje się w niektórych wnętrzach, pozbawionych możliwości instalacji kominka – na przykład w mieszkaniach w bloku – atrapy kominkowe lub kominki gazowe. Są to kompromisowe rozwiązania dla tych, którzy pragną mieć w swoim salonie choćby ułudę i ułamek tego nastrojowego wyposażenia. Niektóre obudowy kominka pozwalają nam aranżować jego wnętrze. Chociażby, na przykład w czasie kiedy go nie używamy, możemy udekorować go dużymi świecami, które będą pięknie wyglądać i tworzyć nastrój całego pomieszczenia w tymczasowym zastępstwie gorącego ognia.

W tym artykule chcemy pokazać Wam jak może wyglądać aranżacja salonu z kominkiem w różnych stylach. Sądząc po tych przykładach to kominek i jego obudowa w dużej mierze definiuje wystrój salonu, albo odwrotnie – wygląd kominka dostosowany jest do stylu zaprojektowanego wnętrza.

Wcześniej wspomniane atrapy kominkowe odpowiednie do każdych możliwości konstrukcyjnych, możecie zobaczyć w Katalogu Inspiracji Atrapa kominka – pomysły i inspiracje. Zapraszamy!