Wnętrza dla młodych duchem!

Ze strefy śniadaniowej wystarczy odwrócić się, aby znaleźć się w przestrzeni jadalni. Z prawdziwą przyjemnością odkrywamy duże przeszklenia prowadzące do ogródka. Zapewniają one nie tylko przyjemny widok, ale także zalewają wnętrze naturalnym światłem. Skupmy się jednak na jadalni z niezwykle stylowym wyposażeniem. Przy długim, drewnianym stole przewidziano miejsce dla sześciu osób. Do nowoczesnego wystroju świetnie pasuje reprodukcja słynnego obrazu. Wysmakowany eklektyzm – to jest to!