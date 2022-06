100% drewna, 100% przytulności!

Drewno to materiał, który zastosowany we wnętrzach, jest gwarancją atmosfery pełnej ciepła i poczucia domowości. A jeśli jeszcze do tego dodamy urok stylu wiejskiego i rzemieślniczej roboty, to w naszym domu poczujemy się naprawdę swojsko! W dzisiejszym Katalogu Inspiracji chcemy Wam pokazać wyjątkowe pomieszczenia pełne drewna – my czujemy się zrelaksowani od samego patrzenia na ich zdjęcia… Za projekt, który zaraz zobaczymy, odpowiada włoski architekt Domenico Mazza. Podobne realizacje doskonale sprawdziłyby się w domkach letniskowych, chatach w górach, ale także i na przedmieściach.

Czy te wnętrza wpiszą się także w Wasze gusta? Nie ma na co czekać, pora się przekonać!