Jaki powinien być doskonały dom na przedmieściach? Architekci prześcigają się w oryginalnych pomysłach. Niektóre futurystyczne bryły przyciągają spojrzenia i zachwycają przechodniów, ich wnętrza są doskonale dopasowane do szybkiego rytmu współczesnego życia, pełne najnowszych technologii. A jednak, wciąż wydaje się, że triumfy święci tradycyjne budownictwo, z dachami dwuspadowym krytymi dachówką oraz aranżacjami o rustykalnych inspiracjach. Dlaczego tak się dzieje? Może dzisiejszy Katalog Inspiracji pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie. Zaprezentujemy Wam bowiem dom projektu studia architektury Architetti Baggio, który śmiało można by zapisać właśnie do tej drugiej grupy…

Atmosfera domowości wypełnia tutaj każdy kąt. Czy tak właśnie wygląda idealny podmiejski dom? Mamy nadzieję, że pomożenie nam to ocenić!