Sekretny remont malowniczego domu!

Niektóre domy zdradzają charakter swoich wnętrz od razu. Wystarczy jeden rzut oka na fasadę i możemy domyśleć się, co czeka nas po przekroczeniu progu. Pomyślmy na przykład o budynkach w stylu minimalistycznym, które kuszą prostotą i czystością form. W innych domach sytuacja jest zgoła odmienna. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z wiekową budowlą, to czasem naprawdę trudno jest odgadnąć, na jakie wnętrza zdecydowali się właściciele. Z taką właśnie sytuacją będziemy mieć do czynienia w dzisiejszym Katalogu Inspiracji.

Tradycyjny dom rodzinny w Wandsworth w Londynie zyskał nową, współczesną przestrzeń. Jego poddasze przeszło niesamowitą metamorfozę za sprawą profesjonalistów z firmy budowlanej Nuspace. Pomieszczenie to nie ma nic wspólnego z tajemniczym strychem, jakiego moglibyśmy się spodziewać w wiktoriańskim budynku. Powstało miejsce pełne światła, doskonale dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Z resztą przekonajcie się sami…