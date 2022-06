Jak urządzić mała sypialnię – kilka pomysłów!

Mała sypialnia może wygrać na dodatkach. W małym wnętrzu dodatki na pewno będą wtedy bardziej zauważalne. W projekcie świetnie sprawdziła się ciekawa tapeta w małe romby. Idealnie dobrany do niej zielony stoliczek nocny to niby nic, ale jednak zwraca uwagę na tyle, że warto było tak wykadrować wnętrze. Poza świetnym łóżkiem z bardzo oryginalną ramą z jasnego drewna i tapety to wnętrze to dodatki. Nawet pościel nie jest przypadkowa. Zastanawiając się jak urządzić małą sypialnię pomyślmy nad budżetem, a później nad dodatkami. Nie koniecznie musimy wydawać krocie by odmienić przestrzeń!