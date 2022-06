Tak zrobisz ogród w przeciągu nocy!

Zielona murawa, gęsta i miękka jak dywan w jedną noc? Jest to możliwe! Ogromną zaletą trawnika z rolki jest to, że można go zakładać przez cały sezon wegetacyjny, nawet późną jesienią, gdy o tradycyjnym trawniku z siewu nie ma co marzyć. Gotowa darń jest bowiem bardziej odporna na przymrozki niż kiełkująca trawa. Rozwijane trawniki cieszą się coraz to większą popularnością. Trudno się temu dziwić. Dzięki tej metodzie zrujnowany budową teren w mig można pokryć soczyście zieloną, gęstą trawą. Jednak nawet najdoskonalszą technologię łatwo zepsuć. Może się zdarzyć więc, że zamiast wymarzonego zielonego dywanu będziecie mieć kosztowny bubel – trawa zżółknie, darń wybrzuszy się, murawa zamiast być jednolicie zielona, upodobni się wyglądem do szachownicy. Zanim przystąpicie do układania go koniecznie przeczytajcie dokładnie instrukcję jak to zrobić!

