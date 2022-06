7 wyjątkowych pomysłów na ogród!

Pierwszą podstawową zasadą, którą powinniśmy kierować się podczas aranżacji pięknego, bujnego ogrodu to spójność. W dzisiejszych czasach nie traktujemy już ani ogrodu, ani balkonu jak odrębnej przestrzeni, jest to zielone przedłużenie mieszkania, domu, które powinno współgrać z charakterem danej przestrzeni oraz dizajnem budynku. Stosując się do tej zasady będziemy w stanie stworzyć kreatywną, wyrazistą i niepowtarzalną przestrzeń, będącą przedłużeniem mieszkania. Pamiętajcie zatem, aby dobrać taką roślinność, materiały wykończeniowe oraz meble ogrodowe, które będą pasowały do stylu naszego domu. Co więcej tworząc projekt ogrodu warto wziąć pod uwagę nasz tryb życia. Co to oznacza? Zastanówmy się do czego chcemy, aby służył nam ogród, czy ma to być miejsce towarzyskich spotkań czy może zielona, spokojna oaza, w której będziemy mogli wyciszyć się, zrelaksować i odpocząć po ciężkim i nerwowym dniu.