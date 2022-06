Fioletowa sypialnia w 10 odsłonach!

Fioletowa sypialnia to niekoniecznie jednolity kolor fioletowy na ścianach. Może to być również tapeta, dekor, czy nawet dodatki. Ciekawym rozwiązaniem może być tapeta graficzna. Jest to ciekawa alternatywa zarówno dla gładkich ścian, jak i do popularnych kilka lat wcześniej tapet we wzory kwiatowe, Jeśli lubujemy się we wnętrzach modernistycznych czy też minimalistycznych, to regularne kształty, romby, kwadraty, a także wyraźna linia mogą być pomysłem na naszą fioletową sypialnię. Świetnym przykładem jest fioletowa sypialnia Unikat-lab.