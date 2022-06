Willa pełna egzotyki

Przed zagłębieniem się w egzotyczne wnętrza domu przypatrzmy się, jak prezentuje się z zewnątrz. Jest to budynek o ciekawej, nieregularnej bryle i spadzistym, schodzącym niemal do samego podłoża, dachu. Część jego fasady otynkowana na szaro, a część obłożono drewnianą deską elewacyjną. Duże okna nad strefą wejścia gwarantują swobodny dostęp naturalnego światła do wnętrza, otwierając przy tym dom na otoczenie. Szara ścieżka prowadzi do drzwi wejściowych ukrytych za beżową ścianką działową.