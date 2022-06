Mały dom w zgodzie z naturą

Poszukując pomysłów na projekt małego, kompaktowego domu inspirację najlepiej jest czerpać od azjatyckich architektów. Są oni mistrzami w funkcjonalnym wykorzystywaniu przestrzeni oraz kreowaniu budynków i wnętrz doskonale wpisujących się w niewielkie działki budowlane. Gęstość zaludnienia w krajach azjatyckich jest niezwykle duża, przez co tereny pod zabudowę jednorodzinną są ograniczone w rozmiarze i można na nich wnosić jedynie niewielkie domy. Takie miniatury- małe, ale w pełni funkcjonalne- to specjalność projektantów z Azji. Dzisiejszy projekt świetnie to udowadnia. Wybudowany zgodnie z zasadami zrównoważonej architektury, o oryginalnej fasadzie i naturalnych wnętrzach, z powodzeniem wpisałby się w krajobraz architektoniczny Polski.