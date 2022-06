Przemiana domu nie do rozpoznania

Concept Eight Architects

Jak widać wiele się tu zmieniło. Po pierwsze, dom rozbudowano, powiększając przestrzeń mieszkaniową kosztem wąskiego ogrodu. Nie znaczy to jednak, że całkowicie zrezygnowano z obszaru zewnętrznego. Wręcz przeciwnie- zaprojektowano go na nowo, sensowniej wykorzystując dostępną przestrzeń i inaczej ją aranżując. Od sąsiednich budynków nowopowstałe patio oddzielono drewnianym ogrodzeniem, nie tylko praktycznym, ale i stylowym. Wygodne i nowoczesne meble, klimatyczne oświetlenie oraz subtelne dekoracje czynią z tego patio idealne miejsce do spędzania wolnego czasu, zarówno w dzień, jak i po zmroku.