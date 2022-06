Uroczy dom w starym budynku poczty!

Szukając naszego wymarzonego domu coraz częściej zwracamy się w kierunku starych, wzniesionych już budynków, które stanowią ciekawą alternatywę dla budowy od zera. Takie domy mają pewną historię, nie można odmówić im osobowości i oryginalności.

Dzisiejszy przykład to doskonała inspiracja dla wszystkich tych, którzy mają na oku pewien stary budynek, ale obawiają się jego renowacji i transformacji. Inwestorzy tego domu zdecydowali się na zakup starego budynku poczty. Zatrudnili specjalistów od odbudowy i remontu, którzy postanowili o rozbudowie tego domu i przystosowania go do wymogów współczesności. Zobaczcie, jak prezentuje się rezultat końcowy!