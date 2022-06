Mały dom nabiera dużego znaczenia!

Projekt Domu Wiśni to minimalizm w najlepszym wydaniu. Liczy się tutaj funkcjonalność i estetyka, ale nie jako wartości przeciwstawne lecz uzupełniające się. Przykładem tego może być prosty taras wykonany z pięknego, naturalnego drewna. Nie rzuca się on w oczy, kiedy już jednak go zauważmy, zachwyca bogactwem materiału oraz prostą formą właśnie. Że jest to miejsce funkcjonalne, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć!