Wnętrza w odcieniach fioletu

Kombinacja głębokiego śliwkowego koloru z intensywną zielenią przywodzi na myśl dojrzałe owoce, które spadły na oświetloną promieniami letniego słońca trawę. Połączenie tych dwóch kolorów może wydawać się nieco szalone, a żeby je zastosować trzeba cechować się pewną dozą odwagi. Jednakże, gdy już się odważymy, uzyskujemy gwarancję, że z każdą wycieczką do łazienki poziom naszego dobrego humoru będzie sukcesywnie wzrastał. By nie przesadzić z kolorystycznymi wariacjami, zaleca się zastosowanie śliwkowo- zielonej kombinacji jako dodatek do stonowanego, neutralnego wnętrza.