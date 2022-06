Nowoczesny dom pełen blasku!

Tak prezentuje się ten nowoczesny dom z zewnątrz. Cała konstrukcja nawiązuje swoim wyglądem do klasycznych domków jednorodzinnych. Dwuspadowy, ciemny dach doskonale komponuje się z szarą elewacją, która zdobi ten budynek. To połączenie sprawia, że cały dom tworzy wyjątkowo harmonijną kompozycję. Jeżeli lubicie rozwiązania, które wraz z biegiem lat nie będą tracić na dobrym stylu – koniecznie zainspirujcie się tym projektem. Efekt końcowy na pewno przypadnie Wam do gustu!